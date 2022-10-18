Омск, , 14:30 — REGNUM Глава Омска Сергей Шелест поблагодарил горожан за участие в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в мэрии города.

Помощь для мобилизованных, Омск Пресс-служба мэрии Омска

17 октября Шелест в соцсетях сообщил об открытии пункта приёма гуманитарной помощи на улице Нефтезаводской. 18 октября он показал подписчикам, как выглядят склады этого пункта, какие вещи и продукты питания омичи привозят для передачи в учебные центры 242-го Учебного центра ВДВ и Омского автобронетанкового инженерного института.

В пункте принимаются продукты питания длительного хранения, вода, постельные принадлежности, одежда, средства личной гигиены, бытовой химии. Всё, что поступает на склады, сортируется.

«Все заявки парней, находящихся на подготовке в учебных лагерях, отрабатываются», — отметил Шелест. Он добавил, что параллельно создаётся резерв вещей и продуктов питания, которые на сегодня не нужны, но могут потребоваться в дальнейшем или послужат в качестве гуманитарных грузов для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области помощь мобилизованным с экипировкой оказывают общественные организации.

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