Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет правительственных законопроектов о введении универсального пособия для семей с детьми, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Главный критерий для получения выплат станет нуждаемость. Подтверждать этот показатель придется ежегодно.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как раз, чтобы людям не приходилось обращаться к различные инстанции… Пока мы не переходим на беззаявительный характер, нужно будет одно заявление», — уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Законопроект вводит единый подход к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Предлагается консолидация следующих действующих мер социальной поддержки в единое универсальное пособие: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей и 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения при назначении универсального пособия беременной женщине.

Предполагается, что мерой поддержки будут охвачены семьи, воспитывающие около 10 млн детей.

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На выплаты универсального пособия малообеспеченным семьям с детьми и беременным женщинам из федерального бюджета в 2023 году будет выделено свыше 520 млрд рублей.

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