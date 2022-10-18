Белград, 18 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Для Сербии сложно принять решение о приведении ее внешней политики в соответствие с внешней политикой ЕС, которое подразумевает введение санкций против России, но здесь нужно руководствоваться исключительно интересами сербского государства. Об этом заявил глава комитета по внешним делам в парламенте Сербии Борко Стефанович 18 октября.

Флаги Сербии и России

«Россия не руководствовалась сердцем, когда отказалась импортировать наши автомобили из фабрики в Крагуеваце и когда голосовала за санкции против СР Югославии в 1999 году. Или когдаВладимир Путин в 2003 году вывел российский контингент из Косово», — заявил Стефанович изданию Nova.

Также парламентарий напомнил, что Россия ранее открыла дипломатическую канцелярию в Приштине в присутствии премьер-министра так называемого Косово.

Напомним, что Борко Стефанович является депутатом от Партии свободы и справедливости Драгана Джиласа, выступающей за введение санкций против России.