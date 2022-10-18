Ярославль, 18 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Ярославле Заволжский районный суд вынес приговор бывшим спортивным функционерам за хищение бюджетных средств в особо крупном размере при организации хоккейного матча «Россия — Финляндия» в рамках Еврохоккейтура. Об этом сообщает Ярославский областной суд.

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Осуждены бывший заместитель департамента физкультуры и спорта Ярославской области Владимир Рыжов и бывший сотрудник ГАУ «Региональный центр спортивной подготовки» Алексей Фомин.

При подготовке к международному матчу, который проходил в 2019 году, ГАУ «Региональный центр спортивной подготовки» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем по обеспечению визита спортивной делегации Финляндии. Предприниматель должен был поселить иностранцев в гостиницу, обеспечить транспортное обслуживание и питание. Однако фактически услуги оказаны не были. Деньги получил один из обвиняемых.

В итоге оба спортивных функционера получили условные сроки. Владимиру Рыжову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в 500 000 рублей. Алексея Фомина суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Оба они лишены права занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет.

Кроме того, осуждённые должны будут вернуть в бюджет 952 440 рублей.