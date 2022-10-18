Москва, 18 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) сняла все обвинения в нарушении антидопинговых правил с российского нападающего Валерия Ничушкина. Об этом 18 октября сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

DalStars9 Валерий Ничушкин

IIHF уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты, и не будет инициировать его дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что это стало возможным после того, как были получены результаты дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов.

«Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе сборной после возвращения команды на международную арену», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взятая в 2013 году допинг-проба Ничушкина дала положительный результат на тестостерон, за что игроку грозит четырёхлетняя дисквалификация.

Напомним, Ничушкин с сезона 2019/20 выступает за «Колорадо Эвеланш», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2022 году.