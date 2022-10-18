Петропавловск-Камчатский, , 14:25 — REGNUM Глава Петропавловск-Камчатского Константин Брызгин сообщил о планах администрации города отказаться от празднования Нового года.

«В связи с последними событиями в жизни нашей страны мы приняли решение отказаться в этом году от массовых праздничных мероприятий, посвящённых Новому году. Праздник, конечно, будет, но не такой масштабный, как в предыдущие годы», — написал Брызгин в телеграм-канале.

Он проинформировал о принятом решении отменить закупку новогодней атрибутики, назвав её неуместной, а сэкономленные средства направить на другие направления. В частности, планируется проводить дополнительные акции для детей и семей горожан, отдающих свой воинский долг в рамках специальной военной операции.