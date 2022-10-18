Цхинвал, , 14:25 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии 18 октября проголосовали за принятие законопроекта о присоединении республики к договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает агентство «Рес».

Флаг Южной Осетии

«Принятие закона позволит таможенным органам республики при поддержке Российской Федерации создать основу для применения современных средств автоматизации для проведения таможенных операций, программных средств и технологий в области таможенного дела», — отметил депутат Арсен Квезеров, вынесший законопроект на голосование.

По данным журналистов депутат Давид Санакоев в ходе обсуждения спросил, повлияет ли это на порядок перевозки товаров через российско-югоосетинскую границу для юридических лиц и на тарифы. Министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, присутствовавший на заседании ответил, что по этому вопросу разрабатываются поправки.

Отмечается, что депутаты поддержали законопроект единогласно.

Напомним, в марте 20 215 года Южная Осетия и России подписали договор о союзничестве и интеграции, который в том числе предусматривает интеграцию таможенных органов двух государств.

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