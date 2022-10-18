Москва, , 14:23 — REGNUM Выплата денежного довольствия скажется на среднедушевом доходе семьи, что окажет влияние на получение универсального пособия для семей с детьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил вице-премьер Татьяна Голикова в Госдуме.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По общему правилу денежное довольствие является денежным содержанием, которое должно учитываться в доходах», — сказала Голикова, отвечая на вопрос депутата Госдумы от ЛДПР.

«Это нам с вами предстоит оценить, но на семью это ни в коем образом не повлияет, поскольку мы же учитываем доход, и нужно смотреть то, что было на предыдущем этапе и то, что находится на настоящем этапе. Давайте посмотрим…» — добавила вице-премьер.

Госдума обсуждает законопроект, которым предлагается консолидация семи действующих мер социальной поддержки в единое универсальное пособие. Пособие сейчас получают граждане по критерия «нуждаемость», когда учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов.