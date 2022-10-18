Сыктывкар, , 14:23 — REGNUM Республика Коми дополнительно получит 32,7 млн рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщает правительство республики.

Ликвидация ветхого жилья Onf.ru

«За последние три года целевые показатели регпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Коми были перевыполнены. По количеству квадратных метров они составили 122%, по гражданам — 101%», — сообщили в правительстве.

Напомним, ранее власти республики заявляли , что в 2022 году на расселение аварийного жилья потратят в общей сумме 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области программа расселения «авариек» из-за изменения цен подорожал а на 2 млрд рублей.