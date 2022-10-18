Кисловодск, Ставропольский край, , 14:21 — REGNUM В городе-курорте Кисловодске проверяют очередные сообщения о минировании зданий нескольких социальных учреждений. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ряде школ, детских садах, ЗАГСе, санаториях и других учреждениях. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Евгений Моисеев. Он отметил, что по поступившим сигналам проводится проверка, из зданий эвакуированы люди.

Телефонный звонок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня, 18 октября, поступили анонимные сообщения о массовом минировании в Кисловодске ряда социальных учреждений. Проводится эвакуация школ № 1, 4,8,9,19, детского сада № 15, роддома, дельфинария, школы для слепых, двух музыкальных школ, зданий почты на улицах Калинина и Цандера, ЗАГСа, санатория «Смена», частной школы английского языка на ул. Седлогорской», — написал Моисеев.

Напомним, сообщения об угрозе подрыва зданий социальных учреждений поступают в Кисловодске и других городах Ставропольского края уже второй месяц. При этом в ходе проверок все они не подтвердились.

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