Кисловодск, Ставропольский край, 18 октября 2022, 14:21 — REGNUM В городе-курорте Кисловодске проверяют очередные сообщения о минировании зданий нескольких социальных учреждений. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ряде школ, детских садах, ЗАГСе, санаториях и других учреждениях. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Евгений Моисеев. Он отметил, что по поступившим сигналам проводится проверка, из зданий эвакуированы люди.
Напомним, сообщения об угрозе подрыва зданий социальных учреждений поступают в Кисловодске и других городах Ставропольского края уже второй месяц. При этом в ходе проверок все они не подтвердились.
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