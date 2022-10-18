Кострома, 18 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Центр социальных выплат Костромской области приступил к начислению выплат мобилизованным. Об этом сообщает администрация региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Зачисление средств происходит после того, как военкомат передаёт данные мужчин в госучреждение. Специалисты проверяют их корректность, поступление средств на банковскую карту происходит в течение 10 рабочих дней. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ЦСВ, в центр поступили данные «примерно на 100» человек.

Напомним, единовременная выплата из регионального бюджета положена всем мобилизованным костромичам. Её размер составляет 50 тысяч рублей.