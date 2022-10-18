Хабаровск, , 14:19 — REGNUM Власти Хабаровского края в этом году выделят более 17,4 млн рублей на субсидирование доставки социально значимых товаров в северные районы — Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский. Еще около 7 млн рублей предоставят на эти цели сами муниципалитеты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Северный завоз Mil.ru

Читайте также: Чукотка полностью зависит от северного завоза — губернатор

В основном продовольственные товары завозят в северные районы водным транспортом в навигационный период, который длится с мая по октябрь. В этом году завоз уже выполнен — поставлено свыше 5,6 тыс. тонн продуктов. После окончания навигации завоз продовольствия возможен по автозимникам и авиацией. Транспортные расходы существенно влияют на конечную цену товара.

«Чтобы стабилизировать цены на часть продовольственных товаров, наиболее значимых для населения, предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей, компенсируются транспортные расходы на их доставку. К примеру, в прошлом году субсидии получили 35 предпринимателей. В результате розничные цены на субсидируемые товары снизились в среднем на 20%. За бюджетные средства все получатели субсидий обязаны отчитываться», — пояснили специалисты.

Субсидированию подлежат 28 наименований продовольственных товаров: мука, сахар, гречка, рис, масло сливочное и растительное, макароны, детское питание, картофель и другие продукты питания.

По поручению губернатора Михаила Дегтярева перечень был расширен сразу на четыре позиции.

В 2023 году на субсидирование северного завоза из бюджета края планируется выделить в 1,4 раза больше средств — почти 25 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка поддержала предложение по федеральному финансированию северного завоза. В конце октября правительство России рассмотрит законопроект «О северном завозе». Критически важный документ для 25 субъектов страны был разработан Минвостокразвития России по поручению президента Владимира Путина. Принятие законопроекта позволит повысить качество жизни более 3 млн человек.