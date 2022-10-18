Новосибирск, , 14:20 — REGNUM В Новосибирской области задержали директора коммерческой организации, подозреваемый в совершении экологического преступления. Об этом сообщили в региональном управлении.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Отметим, ранее стало известно о задержании генерального директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко — из-за ряда уголовных дел за множественные факты загрязнения рек, гибели рыбы, повреждения и уничтожения лесных насаждений, порчи земли.

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«По версии следствия, 37-летний руководитель коммерческой организации, в 2022 году, из корыстных побуждений, с целью уменьшения производственных затрат, дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде», — уточнили в СКР.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.