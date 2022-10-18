Берлин, 18 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Германия должна избежать повторения ошибок, которые совершила в отношениях с Россией за последние годы, заявила во вторник 18 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, как передает Associated Press.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

Бербок сказала, что Германия должна учитывать «конкуренцию систем» между странами, приверженными международному праву и сотрудничеству, и авторитарными режимами.

«Мы должны прежде всего извлечь уроки из ошибок нашей российской политики последних десятилетий, — сказала Бербок на внешнеполитическом форуме в Берлине, организованном аналитическим центром Koerber Foundation. — Я хочу очень ясно сказать, что односторонняя экономическая зависимость делает нас уязвимыми для политического шантажа».

«Что касается России, то это дело прошлое, — сказал Бербок и признала, что Германия проигнорировала предупреждения восточноевропейских партнеров по поводу ее зависимости от российских энергоносителей. — Мы должны быть уверены, что не повторим подобной ошибки, а значит, нам придется активнее учитывать это в нашей политике в отношении Китая».

Она отметила, что «стратегия национальной безопасности», разрабатываемая правительством канцлера Олафа Шольца, включит в себя стратегию в отношении Китая, которая будет встроена в политику Европейского союза.