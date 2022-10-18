Кострома, 18 октября 2022, 16:09 — REGNUM В Костромской области начали обучать людей, пожелавших отправиться в зону СВО добровольцами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил военный комиссар региона Алексей Новиков.
Получение навыков проходит на базе военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Для добровольцев организована теоретическая и практическая подготовка. Занятия проводят инструкторы, уже выполнявшие боевые задачи.
Всего по данным администрации области заявки на отправку в зону спецоперации через портал Госуслуг подали 278 человек, включая как минимум 20 женщин, большая часть из которых имеют медицинское образование. Однако, по сведениям Новикова, заявки костромичек военкомат пока не одобряет. По каким причинам, он не уточнил.
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