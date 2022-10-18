Москва, 18 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путин встретился с главой Самарской областиДмитрием Азаровым. Об этом 18 октября сообщается на официальном сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что Азаров доложил Путину о развитии субъекта Российской Федерации, в том числе в области здравоохранения, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства.

«Дмитрий Игоревич, в целом ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая — по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки. Правда, есть и проблемные вопросы, без них никогда не бывает. Аварийное жилье все-таки на высоком уровне, и системная проблема — экология, Вы это знаете», — приводит пресс-служба слова президента России.

Азаров сообщил, что очень актуальной является неполная занятость граждан.

«Если в апреле-мае индекс промышленного производства значительно снижался, то сейчас можно сказать, что экономика адаптировалась. Мы фактически уже вышли на восстановление позиций 2021 года», — отметил глава Самарской области.

Азаров также отметил, что автопром в регионе является очень чувствительной отраслью, поскольку кроме 32,5 тысяч работников АвтоВАЗа еще столько же примерно занято в производстве автокомплектующих.

«Когда производство упало на 60 процентов в первом полугодии, конечно, это почувствовали многие, и мы здесь фокусировали свое внимание. Тем не менее мы не допустили резкого роста безработицы, о чем свидетельствуют показатели и по международным оценкам, и зарегистрированной безработицы», — отметил самарский губернатор.

Он сообщил, что на сегодняшний день в регионе на 44,5 тысячи вакансий 12 тысяч зарегистрированных безработных.

«Это очень хороший задел. Конечно, очень надеемся эти позиции удержать», — сообщил он.