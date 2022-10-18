Вашингтон, 18 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Подлинное лидерство не может быть во вред всей планете, а смертельный вред американского лидерства на себе уже испытали сотни миллионов человек, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 октября, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Как сообщалось ранее, Блинкен заявил, что США должны занимать лидирующую роль в мире, потому что в противном случае это место может занять «например, Китай», чьи ценности и интересы не совпадают с американскими, другой вариант — в отсутствие лидера возникнет «вакуум».

«Госсекретарь США Блинкен в очередной раз озвучил претензии США на «лидирующую роль в мире». Если США хотят играть такую роль, то пусть вновь попробуют. Мы эти их потуги наблюдаем давно — со времён Второй мировой войны, по итогам которой они разделались с «лидирующей ролью» Великобритании. Лидирующей роли самих США, однако, не получилось. Не получилось даже после того, как им удалось посодействовать уходу с мировой политической сцены Советского Союза.

Лидерство не может быть во вред всей планете — а смертельный вред американского лидерства на себе уже испытали сотни миллионов жителей Азии, Африки, Латинской Америки. В Европе умные тоже уже осознали смертоносность американского лидерства, но глупых там, особенно в элитах, пока больше. Китай, насколько я понимаю, не будет даже заморачиваться борьбой с «лидерством США» — просто будет дальше идти по своему пути, не давая американцам особенно уж гадко вредить. Индия тоже, «задрав штаны», за Америкой бежать не будет, хотя её нынешней готовности защищаться явно недостаточно. Добавлю, что своим «лидерством» США вредят самим себе.

В нашей стране всё ещё много тех, кто готов именно так, по меткому выражению Есенина, «задрав штаны», бежать за США. Их постепенно отстраняют от власти и народнохозяйственных рычагов, от образования и культуры, но до завершения этой чистки далеко. Тем не менее, догоняя некоторые страны, но и уже обогнав многих, русские люди всё в большем числе понимают, в какой степени отравленными являются американские «ценности».

Обходя в своих замечаниях Россию, Блинкен лукавит. Он умный человек и не может не понимать, что в современном мире на первом месте стоит цивилизационное лидерство. Те культурно-исторические установки, которые в эти дни формулирует XX съезд КПК, для будущего планеты, конечно, очень важны, но Китай остаётся в значительной мере цивилизационно отгороженным от западного мира. Россия, наоборот, можно сказать, «спустилась в западный в ад». Только она может реально этот ад упразднить изнутри.

Желательно, конечно, чтобы наша страна при этом физически не погибла. Американцы сейчас делают всё для того, чтобы именно погибла. Поэтому и война между нами, здесь Блинкен опять лукавит, давно уже носит горячий характер — в отличие от противостояния США и Китая», — отметил Михаил Демурин.