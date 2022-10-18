Киев, , 14:12 — REGNUM Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подал законопроект о разрыве дипломатических отношений между киевским режимом и Ираном.

Алексей Гончаренко Twitter.com/goncharenkoua

Нардеп также требует признать Иран страной-спонсором терроризма.

«Подал в Верховную раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством-спонсором терроризма», — написал Гончаренко.

По его мнению, Рада должна обратиться к международным структурам и правительства стран с призывом признать Иран страной-спонсором терроризма и усилить в отношении Тегерана санкции.

В качестве причины предложенных решений он указал предположение, что Иран якобы поставляет России дроны-камикадзе.