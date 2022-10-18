Депутат Рады Гончаренко внёс законопроект о разрыве отношений с Ираном
Киев, 18 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подал законопроект о разрыве дипломатических отношений между киевским режимом и Ираном.
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Алексей Гончаренко
Нардеп также требует признать Иран страной-спонсором терроризма.
«Подал в Верховную раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством-спонсором терроризма», — написал Гончаренко.
По его мнению, Рада должна обратиться к международным структурам и правительства стран с призывом признать Иран страной-спонсором терроризма и усилить в отношении Тегерана санкции.
В качестве причины предложенных решений он указал предположение, что Иран якобы поставляет России дроны-камикадзе.