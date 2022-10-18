Абакан, 18 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года в Хакасии узаконила супружеские отношения 2 251 пара. Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в Красноярскстате, это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Участницы флешмоба невест

Развелись в текущем году 1 952 пары. Число разводов по сравнению с 2021 годом увеличилось на 11%.

По данным статистиков, в Хакасии за указанный период на 1 000 браков приходилось 867 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в январе–августе текущего года узаконила свои отношения 12 571 пара, развелась 9 961 пара.

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