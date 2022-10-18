Мелитополь, 18 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Степень готовности Запорожской области к отопительному сезону превышает 80%. Об этом журналистам 18 октября сообщил заместитель главы минстроя региона Олег Рябчук.

Александр Колпаков ИА REGNUM На котельной

Из 643 котельных к работе подготовлено уже свыше 400. На особом контроле властей находятся школы, детские сады и больницы. В ближайшие дни коммунальщики доведут степень готовности объектов до 100%. Тепло обязательно поступит и в Энергодар, даже если не будет работать Запорожская АЭС — в городе установят более 100 блочно-модульных котельных.

«У нас есть город Энергодар, в котором котельных нет вообще. Поэтому мы предусмотрели план «Б», в котором буду задействованы блочно-модульные котельные. Несмотря на то, что есть определённые трудности по логистике, по доставке, у нас уже начался процесс обслуживания блочно-модульных котельных», — уточнил Олег Рябчук.

Активное участие в восстановлении сетей принимают регионы-шефы Запорожья — город-герой Севастополь, Новгородская, Пензенская и Тверская области.