Кишинёв, , 14:11 — REGNUM Участники бессрочной протестной акции, продолжающейся в Кишинёве, 18 октября пришли протестовать к зданию посольства США в Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Посольство США. Кишинев Justin Forest

Сообщается, что основным лозунгом акции был: «Ваше молчание порождает диктаторов!» Протестующие пришли с плакатами на английском языке, принесли фотографии, как полиция громит палаточный лагерь, а также заклеили себе рты скотчем.

«Этим они хотели показать, что дипломатическое представительство крупнейшей в мире экономики осталось безучастным к воскресным издевательствам полиции над протестующими в палаточном городке», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 16 октября в Кишинёве собрались тысячи протестующих, чтобы выйти на митинг на площади Великого национального собрания, но полиция перекрыла доступ туда. Позже правоохранители снесли палаточный городок, который стоял в столице с 18 сентября. «Шор» обратилась с жалобой на действия полиции в генпрокуратуру.

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