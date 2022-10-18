Симферополь, 18 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Андрей Савчук назначен на пост министра сельского хозяйства Республики Крым. Соответствующий указ 18 октября подписал глава Крыма Сергей Аксёнов, документ размещён на портале регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Назначить Савчука Андрея Владимировича на государственную должность Республики Крым — министра сельского хозяйства Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, должность главы крымского Минсельхоза оказалась вакантна в августе после увольнения Юрия Мигаля, проработавшего около трёх месяцев.