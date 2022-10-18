Калуга, , 14:07 — REGNUM Воспитанник калужской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Владимир Досяк взял «золото» на Молодёжном первенстве мира по самбо среди спортсменов 16-18 лет в Ереване, сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Воспитанник калужской спортивной школы «Юность» Владимир Досяк взял «золото» на Молодёжном первенстве мира по самбо в Ереване Министерство спорта Калужской области

Участие в мировом чемпионате по самбо в столице Армении приняли 250 борцов из 25 стран. Калужанин Владимир Досяк выступил в весовой категории свыше 88 кг. Борцовский поединок принёс юному самбисту медаль высшей пробы. Нового чемпиона мира тренирует заслуженный тренер РСФСР Владимир Кутьин.

Национальная сборная самбистов России, которой руководит тренер Андрей Родионов по итогам выступлений на мировом первенстве в Ереване заняла первое общекомандное место. Россияне выступали под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.

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