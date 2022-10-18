Ярославль, 18 октября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует бороться с мусором в историческом центре при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Хартия» Контейнерная площадка в Ярославле

Согласно информации, размещенной мэрией на портале госзакупок, организовать видеонаблюдение планируется в 32 местах Кировского района. Камеры будут направлены на контейнерные площадки. Власти планируют таким образом устанавливать нарушителей, которые сбрасывают крупногабаритный и строительный мусор.

«Записи с видеокамер позволяют оперативно установить нарушителя правопорядка. После составляются материалы дела, которые передаются в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности», — пояснили в мэрии механизм работы.

Список адресов, которые окажутся под наблюдением, довольно обширный. В него, например, вошли такие улицы, как Волжская Набережная, Республиканская, Свердлова, Первомайская, Красный съезд и ряд других. Заказчиком услуг выступает администрация Кировского и Ленинского районов.

Исполнитель контракта должен будет хранить видеозаписи, а также предоставлять в мэрию фотоотчёты. 45 дней работы камер обойдутся бюджету в 380 тысяч рублей.

Насколько актуальна такая борьба с мусором, сказать сложно. Исторический центр Ярославля не то место, где на площадки массово сваливают строительный мусор. Эта проблема больше характерна для окраин.

Стоит отметить, что ранее мэрию за мусор в центре города резко критиковал губернатор Михаил Евраев. Но речь шла вовсе не о контейнерных площадках, а об урнах на Волжской набережной и в других туристических зонах. Что же касается контейнерных площадок, то Евраев требовал почаще убирать их.