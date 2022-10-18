Москва, , 14:10 — REGNUM Три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станцию космической связи и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожили российские военные в ходе спецоперации против киевского режима. Об этом сообщает 18 октября Минобороны России в ежедневной сводке.

РЛС EL/M-2084 U.S. Missile Defense Agency

В ведомстве уточнили, что уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства, находившиеся на территории ДНР у Артёмовска, Выемки и Соледара.

У села Палиевка в Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи киевского режима. Пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, принадлежащего ВСУ, уничтожена у Петропавловки в ДНР.

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