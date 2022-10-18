Грозный, 18 октября 2022, 14:03 — REGNUM Дети главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры региона Айшат Кадырова и сыновья Ахмат, Эли и Адам — побывали в расположении подразделений из Чечни, которые участвуют в спецоперации на территории Донбасса.
Они приветствовали бойцов под командованием Вахи Геремеева, поинтересовались условиями несения службы, высказали военнослужащим слова благодарности за добросовестное исполнение воинского долга. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, сопроводив свой пост видеокадрами с места события.
Бойцы чеченского отряда поблагодарили президента Регионального общественного фонда Аймани Кадырову за постоянное внимание к ним, благодаря чему они ни в чем не испытывают нужды при выполнении своего долга.
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