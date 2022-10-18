Грозный, , 14:03 — REGNUM Дети главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры региона Айшат Кадырова и сыновья Ахмат, Эли и Адам — побывали в расположении подразделений из Чечни, которые участвуют в спецоперации на территории Донбасса.

Военные Наталья Диева

Они приветствовали бойцов под командованием Вахи Геремеева, поинтересовались условиями несения службы, высказали военнослужащим слова благодарности за добросовестное исполнение воинского долга. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, сопроводив свой пост видеокадрами с места события.

«Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с моими дорогими племянниками и братьями посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах СВО Донбасса», — написал чеченский лидер.- Вдохновляющими и проникновенными были обращения к защитникам Отечества Айшат Кадыровой. <…> Внуки Ахмата-Хаджи Кадырова выразили искреннюю благодарность бойцам за мужество и смелость, преданность пути нашего первого президента, добросовестное выполнение приказов Верховного главнокомандующего Владимира Путина».

Бойцы чеченского отряда поблагодарили президента Регионального общественного фонда Аймани Кадырову за постоянное внимание к ним, благодаря чему они ни в чем не испытывают нужды при выполнении своего долга.

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