Джакарта, , 14:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что международная федерация футбола FIFA откроет офис в стране, сообщает Kompas.

FIFA fifa.com

«FIFA хочет много инвестировать в Индонезию», — заявил президент Индонезии после встречи с главой FIFA в Джакарте.

Президент Индонезии считает, что FIFA не устанавливает временных ограничений для работы в Индонезии. FIFA будет базироваться в Индонезии до тех пор, пока все не пойдет хорошо. Место расположения офиса будет подготовлено как можно скорее.

Ранее глава FIFA заявил об открытии офиса в Индонезии, чтобы работать с правительством над преобразованием индонезийского футбола. FIFA также сосредоточится на эксплуатации футбольных стадионов в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии и FIFA договорились обеспечить профессиональное проведение чемпионата мира 2023 года среди юношей до 20 лет.

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