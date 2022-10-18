Москва, , 14:01 — REGNUM После дождя, который только начался 18 октября, жильцов верхних этажей новостройки по адресу Ильменский проезд, дом 17, корпус 2 затопило. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это уже не первый случай, когда квартиры от застройщика ПИК протекают.

Протечка 18.10.2022 в одной из квартир фото предоставлено жильцами ЖК

Течь образовалась сразу по нескольким стоякам с 23 по 20 этаж. Известно, что УК торопилась отремонтировать крышу, из-за проблем на которой, жильцам 23 этажа несколько месяцев переносили сроки передачи ключей от квартир. Кроме того, как заявила ранее ИА REGNUMсобственник одной из квартир, вся крыша была в протечках. Люди, въехав в новое жильё, вынуждены жить с ведром, в которое с потолка капает вода. «ПИК» несколько месяцев не может решить проблему, даже считает, что её нет.

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Как выяснили проживающие в доме, работы на крыше (её пытаются наспех залатать) 16 октября ещё велись, тогда как в УК предоставили акт, в котором сказано, что ещё 6 октября 2022 года всё было выполнено и устранено.