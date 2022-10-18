Казань, 18 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Казани на территории палаточного лагеря танкового полигона пробурили скважину, тем самым обеспечили мобилизованных питьевой водой. Ранее воду для них подвозили в цистернах, сообщает мэрия.

Tatarstan.ru Палаточный лагерь для мобилизованных в Татарии

Рабочие пробурили скважину и подключили временные инженерные сети. Воду нашли на глубине 85 метров. После проверки источника на соответствие требованиям к воде подключили все санитарно-гигиенические палатки лагеря.

Ранее на встрече депутата Госдумы РФ Ильи Вольфсона («Единая Россия») с мобилизованными в Казанском военном танковом училище были высказаны просьбы, с которыми депутат обещал помочь. Разработка скважины проводилась при поддержке группы компаний «СМУ-88».

Напомним, в Казани организованы три пункта сбора мобилизованных: международный выставочный центр «Казань Экспо», танковый полигон и площадка Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

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