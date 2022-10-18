Псков, , 14:00 — REGNUM За последнюю неделю в 13 раз уменьшилась очередь из большегрузов на въезд в РФ из Эстонии. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Большегруз

В ночь на 18 октября ожидали въезда в Россию 35 грузовых автомобилей, что примерно в 13 раз меньше, чем неделей ранее, когда ждали своей очереди 457 автомобилей.

Теперь на пунктах пропуска наблюдается скопление автомобилей уже на выезд из России. В Эстонию через пункт пропуска «Шумилкино» пытаются попасть 155 грузовиков, на пункте пропуска «Куничина гора» скопились 70 машин. Аналогичная ситуация сложилась и на границе России с Латвией.

Ранее Евросоюз прекратил доступ на свою территорию автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии. Ограничения коснулись и транзитных поездок.