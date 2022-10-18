Тирасполь, 18 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) направило посольству России в Молдавии соболезнования в связи с трагедией в Ейске. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Приднестровье

«Эта невосполнимая утрата глубокой болью отозвалась в сердцах всех приднестровцев. В эти скорбные часы направляем Вам искренние слова сочувствия и поддержки, а семьям погибших и раненных — пожелания стойкости и душевных сил», — говорится в обращении.

Сообщается, что сотрудники МИД Приднестровья также возложили цветы к выездному пункту консульского обслуживания посольства РФ в Тирасполе в связи с крушением самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Ейске из-за падения военного самолёта в жилом массиве загорелся и был частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Погибли 13 человек, 19 ранены.