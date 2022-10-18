Кызыл, , 13:59 — REGNUM В Туве за восемь месяцев 2022 года зарегистрирован 1281 брак, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Обручальные кольца. Брак, семья Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Расторгли семейные отношения за тот же период 713 пар. По сравнению с январём-августом 2021 года число разводов выросло на 7%.

«На 1000 браков приходилось 557 разводов», — добавили в службе статистики.

Добавим, что после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации число заключенных браков в республике выросло сразу на 1000%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 29 сентября в республике заключено 330 браков. При этом все они были зарегистрированы в ускоренном порядке. Кроме того, органы ЗАГС Тувы за неделю в усиленном режиме рассмотрели 349 заявлений об установлении отцовства.

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