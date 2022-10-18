Красноярск, , 13:59 — REGNUM В Красноярском крае за восемь месяцев 2022 года узами брака связала свои отношения 12 571 пара. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в Красноярскстате.

Невесты Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным статистиков, число заключённых браков уменьшилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Развелась в январе–августе текущего года 9 961 пара. Число разводов уменьшилось на 1%.

Таким образом, на 1 000 браков в Красноярском крае за указанный период приходилось 792 развода.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 22 сентября по 10 октября ЗАГСы зарегистрировали 966 пар.

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