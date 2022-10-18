Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM В Екатеринбурге внесены изменения в правила землепользования и застройки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

В парке © Алексей Лазарев

Внесенные изменения позволили установить границы новых зон отдыха для горожан. Так, зона в районе улиц Испанских Рабочих, Николая Никонова и Царской теперь закреплена для создания рекреационного пространства. Здесь установят стелу «Город трудовой доблести»

В переулке Кадровом Октябрьского района создадут зелёную зону для защиты от оживлённой магистрали. Ещё в нескольких районах расположатся рекреационные пространства для отдыха.