Бухарест, , 13:56 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указы об освобождении от должностей нескольких известных в стране судей. Об этом 18 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, в отставку были отправлены шесть высокопоставленных служителей Фемиды, включая Валериана Предеску, Сильвии Филипеску и Гергины Лэкуштяну, ранее выносивших приговоры по делам о злоупотреблении некоторыми румынскими политиками служебным положением.

В президентском документе отмечено, что «юристы слагают полномочия в связи с уходом на пенсию».

Напомним, только за последний год в Румынии своих должностей лишились более 30 судей. При этом румынское законодательство не устанавливает граничного возраста выхода на пенсию представителей судебной власти.