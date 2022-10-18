Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своих заместителей. Все восемь чиновников сохранили свои позиции, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM

На должность первого заместителя губернатора назначен Алексей Шмыков. Должность вице-губернатора сохранил Олег Чемезов.

Свои посты в правительстве региона также сохранили Валерий Чайников, Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября правительство Свердловской области ушло в отставку в связи с переизбранием губернатора. До 18 октября чиновники работали в статусе исполняющих обязанности.