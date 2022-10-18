Богота, , 13:56 — REGNUM Правительство Колумбии представит в Конгресс (двухпалатный) законопроект о создании министерства по вопросам равенства. Об этом пишет Prensa Latina.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Среди целей министерства равенства — достижение равной оплаты труда мужчин и женщин, признание времени, проведенного за работой по дому, подлежащим пенсии, и обеспечение прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках аграрной реформы и народной экономики планируется сделать женщин владельцами собственности и кредитных ресурсов для развития предпринимательства.

Министр по вопросам равенства будет назначаться президентом.

В целом, министр по вопросам равенства будет координировать действия нового правительства по вопросам права на равенство, закрепленного в статье 13 Конституции Колумбии.