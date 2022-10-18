Уфа, 18 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Проработать транспортную доступность территории, на которой будет располагаться Евразийский музей кочевых цивилизаций, поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 18 октября на заседании рабочей группы по созданию этого музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Студии камнерезного искусства «Святогор» — «Кочевники»

Сообщается, что музейный комплекс намерены разместить около мавзолея Тура-хана в Чишминском районе.

По словам генерального директора экспертно-проектного бюро «Архтамга» Рустама Алибаева, комплекс зданий музея кочевых цивилизаций будет вписываться в ландшафт местности и подчёркивать значимость мавзолея Тура-хана. Для этого специалисты уже проанализировали территорию и начали прорабатывать визуализацию основных объектов музея.

Сообщается, что одновременно с этим учёные исследуют археологические находки, которые были найдены на захоронениях рядом с мавзолеем.

Отмечается, что недалеко от музея намерены разместить «город мастеров», визит-центр, дом кумыса, конно-спортивный центр с ипподромом, заведения общепита и туристско-рекреационные объекты.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что Евразийский музей кочевых цивилизаций становится точкой роста для различных проектов.

«Этот масштабный объект должен отвечать интересам республики и привлекать большое число гостей — туристов, научных работников, деятелей искусства и культуры, спортсменов и просто жителей, которые будут приезжать сюда семьями», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он также сообщил, что к началу декабря нужно подготовить карту-схему с размещением основных музейных и рекреационных объектов.

Хабиров поручил проработать транспортную доступность этой территории и подготовить условия для развития придорожного сервиса.