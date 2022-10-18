Кемерово, , 13:56 — REGNUM В Кемеровской области бывшего председателя общества инвалидов признали виновной в мошенничестве и присвоении денежных средств. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 68-летней бывшей председателю кемеровской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», — уточнили в ведомстве. — Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»)».

Установлено, что с июля 2019 года по декабрь 2020 года председатель областного общества инвалидов, фиктивно возложила на нескольких работников организации дополнительные трудовые обязанности, о которых они не знали, а положенную зарплату в кассе получала сама. Кроме того, в ноябре 2020 года, чтобы получить субсидию, она предоставила в министерство социальной защиты населения Кузбасса отчетную документацию, по которой организация уже ранее получила деньги из федерального бюджета. В общей сложности незаконными способами женщина получила из бюджета около 550 тысяч рублей.

Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала. Приговором судаей назначено три года условно.