Подгорица, 18 октября 2022, 13:54 — REGNUM По данным черногорского статистического ведомства Monstat, около 22,6% граждан Черногории, т.е. около 140 000 человек находятся на грани бедности. 50 000 человек живут в бедности и получают социальную помощь в той или иной форме.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890
Эмиль Клаус. Бедность. 1890

Общая стоимость минимальной потребительской корзины на август 2022 года составила 766,2 евро, сообщил Красный Крест Черногории по случаю Международного дня борьбы с бедностью.

«Особую тревогу вызывают данные отчета ЮНИСЕФ, опубликованного в начале 2022 года, в котором говорится, что каждый третий ребенок в Черногории живет в бедности», — добавили в Красном Кресте.