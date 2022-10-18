Подгорица, 18 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. По данным черногорского статистического ведомства Monstat, около 22,6% граждан Черногории, т.е. около 140 000 человек находятся на грани бедности. 50 000 человек живут в бедности и получают социальную помощь в той или иной форме.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

Общая стоимость минимальной потребительской корзины на август 2022 года составила 766,2 евро, сообщил Красный Крест Черногории по случаю Международного дня борьбы с бедностью.

«Особую тревогу вызывают данные отчета ЮНИСЕФ, опубликованного в начале 2022 года, в котором говорится, что каждый третий ребенок в Черногории живет в бедности», — добавили в Красном Кресте.