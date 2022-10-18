Москва, , 13:54 — REGNUM Киевские боевики не смогли переправиться через реку Жеребец в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Река Алексей Максютов©

«На Краснолиманском направлении […] сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что российские военные нанесли огневое поражение по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики

«Уничтожено 46 [военных киевского режима], два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулемётами», — добавили в Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе киевские боевики на краснолиманском направлении предприняли как минимум две попытки форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Однако ударами ракетных войск и артиллерии ВС РФ эти попытки были пресечены.

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