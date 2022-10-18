Сеул, 18 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Южной Корее выразили обеспокоенность визитом японских законодателей в синтоистский храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

Emihonot.seesaa.net Храм Ясукуни в Токио

В МИД Южной Кореи призвали властей Японии «взглянуть в лицо истории» и задуматься над ошибками, совершенных в прошлом.

По сообщению японского агентства Kyodo, 18 октября около 90 политиков посетили храм Ясукуни. Это первый групповой визит законодателей в синтоистский храм за последние шесть месяцев.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношение синтоистскому храму.