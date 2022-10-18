Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. На Камчатке добровольцы, которые приняли решение отправиться на военную операцию в защиту Донбасса, отметили, что не могут оставаться в стороне, когда Родина нуждается в их помощи и уверены, что Россия сможет победить любых врагов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Я почувствовал необходимость приехать в военкомат для того, чтобы отправиться на защиту своей Родины и помочь мобилизованным ребятам», — цитирует добровольца Айрата пресс-служба правительства Камчатки.

«Я не хочу, чтобы на моем пороге оказались враги, которые желают нам только плохого. Я хочу видеть наш край и нашу страну в мире, чистую и красивую природу. Это наша обязанность — мы мужчины, мы должны защищать нашу семью, наш дом, нашу Родину, нашу страну Россию. Мы сможем победить любых врагов, потому что мы нация, необъятная страна. Мы будем бороться за то, что у нас есть», — сказал доброволец Евгений.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в военкоматы явились более 150 человек, которые приняли решение отправиться на спецоперацию в защиту Донбасса добровольно.