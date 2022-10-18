В Болгарии создана комиссия по трудоустройству выпускников вузов
София, 18 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Министерство образования и науки (МОН) Болгарии создало специальную структуру, целью которой является помощь выпускникам местных высших учебных заведений в трудоустройстве на родине. Об этом 18 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.
По предварительным данным, проект деятельности соответствующей организации был разработан при поддержке структур Евросоюза, однако не исключено, что в ближайшее время он будет финансироваться из болгарского госбюджета.
«Наша задача — добиться того, чтобы как можно большее число специалистов после окончания болгарских вузов оставались работать на родине», — говорится в заявлении МОН.
При этом, согласно официальной статистике, каждый второй дипломированный специалист, получивший образование в университетах и институтах Болгарии, покидает страну в поисках стабильной и хорошо оплачиваемой работы.