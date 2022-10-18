Заявление омбудсмена в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой о том, что 10 июля 2022 года британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за болезней и стресса, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Когда стрелял в людей за деньги и бегал по городам и кустам, не было болезней и стресса, был бодр и весел. Но как только в тюрьму сел, то сразу приуныл», — отметила Майя И.

Многие пользователи считают, что смертный приговор пришёл в исполнение немного раньше намеченного срока, что не является чем-то плохим.

«Занятно. Экономия патронов вышла. Хороший почин. «От стресса» — они такие все нежные, лапочки, пусечки, хлеборезы», — написал Олег Б.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что судьба британского наёмника всё равно не предвещала ему ничего хорошего, потому что он был схвачен за работу на киевский неонацистский режим.

«Туда ему и дорога. Ему и всем тем, кто сознательно поддерживает людоедский режим киевских нацистов», — пишет Артём Л.

«Сдох от страха перед вынесением смертного приговора. Может быть, просто черти заждались его у себя в аду?» — задаётся вопросом Михаил П.

Часть людей полагает, что республика не может нести ответственность за состояние британского наёмника, который решил попытать удачу, устраивая сафари на жителей Донбасса, будучи при этом не в самом лучшем физическом состоянии.

«Хлипкие какие-то наёмники, нежные и ранимые. Смертную казнь назначили, тут же застрессовали», — подметила Светлана Л.

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«А что же у них такие наёмники слабенькие? Не выдержал того, что приходилось стоять в очереди в ожидании своего смертного приговора?» — задаётся вопросом Виктория К.

«Ну не этично же писать, что умер от поноса, к примеру. Это недостойная для «рыцаря» смерть», — считает Николай Р.

Ряд пользователей указывает на то, что такая смерть естественно вызовет резонанс на Западе, но и это не является большой бедой, потому что основная проблема заключается в том, что народ Донбасса не увидел вынесение справедливого и сурового приговора в отношении британского наёмника.

«Может быть, у кого-нибудь другого нервы не выдержали видеть, как этот поддонок всё свою участь получить не может? Многие тоже на нервах», — пишет Павел М.

«Всё равно это нехорошо. Всё должно было быть официально. Весь мир должен был увидеть, что будет с теми, кто поднимет оружие против русских и мирных жителей Донбасса, как таковых. Смерть он заслужил, но мы заслужили увидеть, как он умирает», — указывает Алексей М.

Нашлись и те, кто по-человечески пособолезновал смерти британского наёмника, который так и не дождался решения суда в отношении своей персоны.

«Когда он выбирал себе такую профессию, он прекрасно понимал, какие это риски… Чисто по-человечески, соболезнуем, но виноват он сам, потому что поехал убивать русских», — поделился своим мнением Корнелий К.

Напомним, 15 июля омбудсмен в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова написала в своём Telegram-канале о том, что 10 июля 2022 года британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за болезней и стресса. Морозова подчеркнула, что гражданину Великобритании была оказана соответствующая медицинская помощь, несмотря даже на тяжесть вменяемого преступления, тем не менее продлить жизнь наёмника не удалось.