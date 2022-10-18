Москва, 18 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Сборная России по пляжному футболу проведёт сбор в ОАЭ, в ходе которого сыграет два матча. Об этом ТАСС 18 октября сообщил главный тренер команды Михаил Лихачёв.

Hery Zo Rakotondramanana Пляжный футбол

«Сбор начнется 20 октября, он пройдёт в ОАЭ. Все должно быть нормально, он давно запланирован», — сказал Лихачёв.

Он добавил, что в рамках сбора команда сыграет со сборными ОАЭ и Белоруссии.

Ранее в 2022 году сборная России провела два товарищеских матча с командой Белоруссии и одержала в них победы — со счетом 6:4 и 5:3.

В августе 2021 года сборная России выиграла домашний чемпионат мира, завоевав титул в третий раз в истории. В ноябре 2021-го российская команда выиграла Межконтинентальный кубок.