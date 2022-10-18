Нефтеюганск, Югра, 18 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) работник нефтедобывающей компании задержан во время коммерческого подкупа своего начальника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Взятка

По версии следствия, 15 октября 2022 года 41-летний гражданин в кафе города Нефтеюганска передал замдиректора фирмы взятку в сумме 50 тысяч рублей за сокрытие факта представления подложного диплома об образовании для трудоустройства и не принятие мер к увольнению. После передачи денег подозреваемый задержан.

Взяткодатель обвиняется по п.«б» ч.3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сатке Челябинской области директор одного из предприятий отдан под суд за коммерческий подкуп.