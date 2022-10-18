Ярославль, , 14:07 — REGNUM Студенты Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова выиграли 500 тысяч рублей на Moscow Travel Hack — хакатоне, посвящённом развитию сферы туризма. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Команды-победительницы ЯрГУ им. П. Г. Демидова на хакатоне в Москве Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова

В мероприятии, проходившем с 15 по 16 октября, от ЯрГУ участвовали три команды, среди которых одна была межвузовской, в неё также вошли представители Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова и Московского международного университета.

Задачи на хакатоне, выдаваемые участникам, были посвящены теме цифровизации туристической индустрии в Москве. Студенты Демидовского университета работали над улучшением пользовательских интерфейсов сервиса путешествий по России RUSSPASS — разрабатывали для него новые функции и систему лояльности.

По итогам соревнования межвузовская команда заняла первое место в дизайнерском направлении и выиграла 300 тысяч рублей. В другом направлении — по развитию продуктов отрасли — команде университета присудили второе место и награду в размере 200 тысяч рублей.